В Киевской области арестовали активы "подпольной" АЗС

В Обуховском районе Киевской области прекращена работа АЗС. По информации силовиков на предприятии было недостаточно разрешительных документов. Об этом сообщает бюро экономической безопасности (БЭБ).

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Из оборота изъято 12,6 тыс. л горючего. Следствие считает, что автозаправочная станция работала с нарушением требований законодательства. В частности, по информации БЭБ, на АЗС отсутствовали лицензии на розничную торговлю топливом, паспорта качества на топливо и документы о его происхождении.

Детективы изъяли 4,6 тыс. л ДТ и 8 тыс. л бензина марки А-95, а также 3 модульные АЗС, 4 топливно-распределительные комплексы, 5 емкостей для хранения горючего, талоны на топливо в эквиваленте 8,5 тыс. л газа, 20,7 тыс. л дизтоплива и 5,6 тыс. л бензина А-95, финансово-хозяйственную документацию, компьютерную технику и черновые записи. Ориентировочная стоимость изъятых горюче-смазочных материалов и оборудования составляет 1,2 млн грн.

Продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст. 28 (совершение уголовного преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) и ч. 2 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров).