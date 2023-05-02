Під час патрулювання правоохоронці зупинили автомобіль Hyundai Tucson, який порушував Правила дорожнього руху.

За кермом автомобіля перебував 27-річний житель Вишгородського району. У правопорушника були відсутні будь-які документи на легковик. Поліцейські перевірили автівку за номерним знаком та з’ясували, що вона належить 36-річному киянину.

Читайте також: На Київщині відновили ще один зруйнований міст

У салоні авто правоохоронці виявили пристрій для зчитування електронних кодів ключів автомобілів, який призначений для професійного угону автівок, вартістю в понад 15 тисяч євро, та різні номерні знаки.