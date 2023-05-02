Во время патрулирования стражи порядка остановили автомобиль "Hyundai Tucson", который нарушал Правила дорожного движения.

За рулем автомобиля находился 27-летний житель Вышгородского района. У правонарушителя отсутствовали какие-либо документы на легковушку. Полицейские проверили автомобиль по номерному знаку и выяснили, что он принадлежит 36-летнему киевлянину.

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В салоне авто правоохранители обнаружили устройство для считывания электронных кодов ключей автомобилей, предназначенное для профессионального угона автомобилей, стоимостью более 15 тысяч евро и различные номерные знаки.