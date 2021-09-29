Поліція Київщини викрила злочинне угруповання викрадачів автомобілів та базу розбірки крадених авто.

Так, у березні 2021 року зловмисники заволоділи автівкою "Toyota", яка належала мешканцю села Білогородка, а у квітні у селі Софіївська Борщагівка також викрали авто "Lexus". Обидва автомобілі були 2020 року випуску.

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Під час оперативно-розшукових заходів поліція встановила, що двоє жителів Бучанського району спільно з 39-річним мешканцем Житомирщини викрадали автомобілі преміум-класу шляхом використання спеціальних засобів-сканерів, далі переганяли транспортні засоби у відстійники та перебивали номери. В подальшому зловмисники реалізовували автівки за межами Київщини, але найчастіше віддавали на розбірку.

Організатор групи - 31 -річний житель Білогородки - добре знана в кримінальних колах особа. Чоловік раніше судимий за угони та збут наркотиків. Його поплічник, 28-річний житель села Сарни - раніше судимий за розбій, угон, хуліганство. На скоєння злочину фігуранти злочинного угруповання виходили парами і ретельно маскувались. Перед викраденнями автівок довго обирали об’єкт злочину, планували шляхи відходу, а також замовляли спеціальну апаратуру та виготовлення ключів під конкретні машини. Все здійснювали з підсиленими методами конспірації і, навіть, спецобладнання передавали безконтактним методом.

На скоєння злочину зловмисники виїжджали на чорному Hyundai Santafe, попередньо знімаючи номери, аби їх не зафіксували камери відеоспостереження.

Працівники поліції встановили місце, де перебували викрадені автівки, та провели санкціоновані обшуки за місцями проживання фігурантів, у результаті яких вилучили спеціальні засоби для викрадення автівок, велику кількість державних номерних знаків, посвідчення водіїв та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, а також банківські картки.

«За останні 5 років, завдяки ефективній діяльності поліції, кількість автоугонів на Київщині знизилась майже в 7 разів з 983 у 2016 році до 127 угонів цього року, більше 100 з яких вже розкрито. За цей період викрито і припинено діяльність понад 20 груп автоугонщиків, в тому числі організованих» - зазначив Андрій Нєбитов.

Правоохоронці за процесуальним керівництвом місцевої прокуратури повідомили зловмисникам про підозру за ч.3 ст.289 (Незаконне заволодіння транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Наразі поліція також перевіряє причетність цих осіб до скоєння аналогічних злочинів на території столиці та інших областей України.