Полиция Киевской области разоблачила преступную группировку угонщиков автомобилей и базу разборки краденых авто.

Так, в марте 2021 года злоумышленники завладели машиной "Toyota", которая принадлежала жителю села Белогородка, а в апреле в селе Софиевская Борщаговка также угнали авто "Lexus". Оба автомобиля были 2020 года выпуска.

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Во время оперативно-розыскных мероприятий полиция установила, что двое жителей Бучанского района совместно с 39-летним жителем Житомирщины похищали автомобили премиум-класса путем использования специальных средств-сканеров, далее перегоняли транспортные средства в отстойники и перебивали номера. В дальнейшем злоумышленники реализовывали машины за пределами Киевщины, но чаще всего отдавали на разборку.

Организатор группы – 31-летний житель Белогородки – хорошо известное в криминальных кругах лицо. Мужчина ранее судим за угоны и сбыт наркотиков. Его приспешник, 28-летний житель села Сарны – ранее судим за разбой, угон, хулиганство. На совершение преступления фигуранты преступной группировки выходили парами и тщательно маскировались. Перед угонами автомобилей долго выбирали объект преступления, планировали пути отхода, а также заказывали специальную аппаратуру и изготовление ключей под конкретные машины. Все осуществляли с усиленными методами конспирации, и даже спецоборудование передавали бесконтактным методом.

На совершение преступления злоумышленники выезжали на черном Hyundai Santafe, предварительно снимая номера, чтобы их не зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Сотрудники полиции установили место, где находились похищенные машины, и провели санкционированные обыски по местам проживания фигурантов, в результате которых изъяли специальные средства для похищения автомобилей, большое количество государственных номерных знаков, водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств, а также банковские карты.

“За последние 5 лет, благодаря эффективной деятельности полиции, количество автоугонов на Киевщине снизилось почти в 7 раз с 983 в 2016 году до 127 угонов в этом году, более 100 из которых уже раскрыты. За этот период разоблачена и прекращена деятельность более 20 групп автоугонщиков, в том числе организованных”, – отметил Андрей Небытов.

Правоохранители по процессуальному руководству местной прокуратуры сообщили злоумышленникам о подозрении по ч. 3 ст. 289 (Незаконное завладение транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

Сейчас полиция проверяет причастность этих лиц к совершению аналогичных преступлений на территории столицы и других областей Украины.