Продовжуються роботи зі зведення тимчасових мостів через річки Київщини.
Внаслідок війни в Київській області пошкоджено чи повністю зруйновано 37 мостів, — повідомив голова Київської ОВА Олександр Павлюк.
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На сьогодні вже функціонують 11 переправ:
- Бучанський район — 6 (Стоянка, Бузова, Калинівка, Бородянка, Романівка);
- Вишгородський район — 3 (Сидорівка, Демидів, Катюжанка);
- Броварський район — 2 (Залісся, Баришівка).
Ведуться роботи з влаштування переправ на 15 мостах.
На інших об’єктах, пише голова Київської ОВА, необхідно провести додаткові заходи з розмінування та підготовчі роботи.
За весь час роботи на Київщині рятувальники обстежили:
- 5351,8 га території,
- 949 об’єктів,
- 73,825 км автомобільних доріг,
- 4 км з/д колії,
- 628,851 км ліній електропередач,
- 2,443 км газопроводу.
- Знешкодили 21 789 вибухонебезпечних предметів.