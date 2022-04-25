Продовжуються роботи зі зведення тимчасових мостів через річки Київщини.

Внаслідок війни в Київській області пошкоджено чи повністю зруйновано 37 мостів, — повідомив голова Київської ОВА Олександр Павлюк.

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На сьогодні вже функціонують 11 переправ:

Бучанський район — 6 (Стоянка, Бузова, Калинівка, Бородянка, Романівка);

Вишгородський район — 3 (Сидорівка, Демидів, Катюжанка);

Броварський район — 2 (Залісся, Баришівка).

Ведуться роботи з влаштування переправ на 15 мостах.

На інших об’єктах, пише голова Київської ОВА, необхідно провести додаткові заходи з розмінування та підготовчі роботи.

За весь час роботи на Київщині рятувальники обстежили: