У селі Стоянка під Києвом на трасі М-06 Київ – Чоп завершене спорудження тимчасової переправи через річку Ірпінь замість зруйнованого моста.

Тимчасову переправу для сполучення трасою Київ – Чоп будували майже три тижні. Зараз вона працює.

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Спорудження цієї переправи дозволить частково відновити рух житомирською трасою. Переправа буде діяти поки відбуватиметься відновлення зруйнованого у результаті бойових дій мосту.

“Дорогою можуть користуватись переважно легкові та маловантажні авто. Тому великоваговий транспорт поки буде користуватись вже наявними обхідними шляхами. Зазначу, що це тимчасове рішення, адже паралельно ведуться роботи з демонтажу зруйнованого мосту, і вже за кілька місяців плануємо побудувати та відкрити один проїзд новим мостом на трасі М-06”,- зазначив голова Укравтодору Александр Кубраков.