В селе Стоянка под Киевом на трассе М-06 Киев – Чоп завершено строительство временной переправы через реку Ирпень вместо разрушенного моста.

Временную переправу для сообщения по трассе Киев – Чоп строили почти три недели. Сейчас она работает.

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Сооружение этой переправы позволит частично восстановить движение по Житомирской трассе. Переправа будет действовать, пока будет происходить восстановление разрушенного в результате боевых действий моста.

“Дорогой могут пользоваться преимущественно легковые и малогрузовые автомобили. Поэтому тяжеловесный транспорт пока будет пользоваться уже имеющимися обходными путями. Отмечу, что это временное решение, так как параллельно ведутся работы по демонтажу разрушенного моста, и уже через несколько месяцев планируем построить и открыть один проезд по новому мосту на трассе М-06”, – отметил глава Укравтодора Александр Кубраков.