Продолжаются работы по возведению временных мостов через реки Киевской области.

В результате войны в Киевской области повреждено или полностью разрушено 37 мостов, — сообщил глава Киевской ОВА Александр Павлюк.

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На сегодня уже функционируют 11 переправ:

  • Бучанский район — 6 (Стоянка, Бузовая, Калиновка, Бородянка, Романовка);
  • Вышгородский район – 3 (Сидоровка, Демидов, Катюжанка);
  • Броварской район – 2 (Залесье, Барышевка).

Ведутся работы по устройству переправ на 15 мостах.

На других объектах, пишет глава Киевской ОВА, необходимо провести дополнительные мероприятия по разминированию и подготовительные работы.

За все время работы в Киевской области спасатели обследовали:

  • 5351,8 га территории,
  • 949 объектов,
  • 73,825 км автомобильных дорог,
  • 4 км ж/д путей,
  • 628,851 км линий электропередач,
  • 2,443 км газопровода.
  • Обезвредили 21 789 взрывоопасных предметов.