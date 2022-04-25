Продолжаются работы по возведению временных мостов через реки Киевской области.

В результате войны в Киевской области повреждено или полностью разрушено 37 мостов, — сообщил глава Киевской ОВА Александр Павлюк.

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На сегодня уже функционируют 11 переправ:

Бучанский район — 6 (Стоянка, Бузовая, Калиновка, Бородянка, Романовка);

Вышгородский район – 3 (Сидоровка, Демидов, Катюжанка);

Броварской район – 2 (Залесье, Барышевка).

Ведутся работы по устройству переправ на 15 мостах.

На других объектах, пишет глава Киевской ОВА, необходимо провести дополнительные мероприятия по разминированию и подготовительные работы.

За все время работы в Киевской области спасатели обследовали: