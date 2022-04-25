Продолжаются работы по возведению временных мостов через реки Киевской области.
В результате войны в Киевской области повреждено или полностью разрушено 37 мостов, — сообщил глава Киевской ОВА Александр Павлюк.
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На сегодня уже функционируют 11 переправ:
- Бучанский район — 6 (Стоянка, Бузовая, Калиновка, Бородянка, Романовка);
- Вышгородский район – 3 (Сидоровка, Демидов, Катюжанка);
- Броварской район – 2 (Залесье, Барышевка).
Ведутся работы по устройству переправ на 15 мостах.
На других объектах, пишет глава Киевской ОВА, необходимо провести дополнительные мероприятия по разминированию и подготовительные работы.
За все время работы в Киевской области спасатели обследовали:
- 5351,8 га территории,
- 949 объектов,
- 73,825 км автомобильных дорог,
- 4 км ж/д путей,
- 628,851 км линий электропередач,
- 2,443 км газопровода.
- Обезвредили 21 789 взрывоопасных предметов.