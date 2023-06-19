Новий міст дозволив відновити пряме сполучення між Фастовом та Києвом.

На Київщині збудовано новий міст, який було повністю зруйновано на початку війни. У березні 2022-го під час бойових дій 50-метровий міст був знищений.

Мова йде про міст через річку Ірпінь на дорозі Київ – Фастів – Біла Церква – Тараща – Звенигородка, повідомляє Мінвідновлення.

Також у тему скільки мостів відновлюють після бойових дій

Будувати об’єкт довелося фактично з нуля. Зруйновані конструкції розібрали, замість них звели нові. Відкрито дві смуги руху, прокладені нові тротуари та встановлено огорожу.

Це вже третій відбудований міст на Київщині. Всього через російську військову агресію у Київській області було зруйновано 24 мости. Поки триває їх ремонт, влаштовано тимчасові переправи та об’їзди. Наразі триває будівництво ще 25-ти мостів в різних регіонах України.