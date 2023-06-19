Новый мост позволил восстановить прямое сообщение между Фастовым и Киевом.

В Киевской области построен новый мост, который был полностью разрушен в начале войны. В марте 2022-го во время боевых действий 50-метровый мост был уничтожен.

Речь идет о мосте через реку Ирпень на дороге Киев – Фастов – Белая Церковь – Тараща – Звенигородка, сообщает Минвосстановление.

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Строить объект пришлось практически с нуля. Разрушенные конструкции разобрали, вместо них построили новые. Открыты две полосы движения, проложены новые тротуары и установлен ограждение.

Это уже третий отстроенный мост Киевской области. Всего из-за российской военной агрессии в Киевской области было разрушено 24 моста. Пока идет их ремонт, устроены временные переправы и объезды. В настоящее время продолжается строительство еще 25 мостов в разных регионах Украины.