Військова адміністрація вирішила збільшити кількість блокпостів, аби мешканці Київщини почувались у безпеці.

Як повідомляє Київська обласна військова адміністрація, з 28 грудня 2023 року по 6 січня 2024 року посилюються контрдиверсійні та безпекові заходи в області. Рішення ухвалено на раді оборони Київщини. Заходи проводитимуться за участі СБУ, Нацполіції, Нацгвардії та 114 окремої бригади тероборони.

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На Київщині збільшується кількість блокпостів. Перевірці підлягатимуть місця скупчення людей: торгові центри, супермаркети, вокзали, медичні заклади тощо. Ці дії сприятимуть розшуковим заходам. За даними поліції, через здійснення кримінальних та адміністративних правопорушень в розшуку перебувають понад 11 тис. осіб.

“Просимо кожного жителя Київщини, гостей області з розумінням ставитися до безпекових заходів та можливої зупинки транспорту на блокпостах. Нагадуємо про необхідність при собі мати документи, які посвідчують особу”, – зазначають у Київській обласній військовій адміністрації.