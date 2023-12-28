Военная администрация решила увеличить количество блокпостов чтобы жители Киевской области чувствовали себя в безопасности.

Как сообщает Киевская областная военная администрация с 28 декабря 2023 года по 6 января 2024 года усиливаются контрдиверсионные и меры безопасности в области. Решение принято на совете обороны Киевской области. Мероприятия будут проводиться при участии СБУ, Нацполиции, Нацгвардии и 114 отдельной бригады теробороны.

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В Киевской области увеличивается количество блокпостов. Проверке будут подлежать места скопления людей: торговые центры, супермаркеты, вокзалы, медицинские учреждения и тому подобное. Эти действия будут способствовать розыскным мероприятиям. По данным полиции, из-за совершения уголовных и административных правонарушений в розыске находятся более 11 тыс. человек.

"Просим каждого жителя Киевщины, гостей области с пониманием относиться к мерам безопасности и возможной остановки транспорта на блокпостах. Напоминаем о необходимости при себе иметь документы, которые удостоверяют личность", – отмечают в Киевской областной военной администрации.