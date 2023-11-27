Після «чорної» п’ятниці ціни на АЗС повернулись до колишнього рівня.

У понеділок, 27 листопада, більшість мереж АЗС повернули ціни до рівня 24 листопада, коли до «чорної» п’ятниці вони встановили акційні знижки на пальне протягом трьох днів. Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».

Читайте також: На яких українських АЗС найвигідніші програми лояльності: огляд

Зокрема мережа ОККО підвищила ціни на бензин А-95 на 8 грн/л, до 57,99 грн/л, «п’ятірка» з покращеними показниками якості здорожчала на 5 грн/л, до 59,99 грн/л, дизельне пальне — на 7 грн/л, до 56,99 грн/л.

Консолідована мережа АЗС групи «Приват» і мережа UPG підвищили ціни на 3,3-4,5 грн/л.

Також із закінченням акційних пропозицій відкоригували ціни у бік збільшення мережі AMIC, KLO, «Авантаж 7», «БРСМ-Нафта», Chipo та інші.

Разом із цим такі мережі як SOCAR, «Автотранс», U.GO і «Укр-Петроль» зменшили ціни на пальне на 0,5-3,4 грн/л.

Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 24 по 27 листопада 2023 р., грн/л: