После "черной" пятницы цены на АЗС вернулись к прежнему уровню.

В понедельник, 27 ноября, большинство сетей АЗС вернули цены до уровня 24 ноября, когда к "черной" пятнице они установили акционные скидки на топливо в течение трех дней. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95".

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В частности сеть ОККО повысила цены на бензин А-95 на 8 грн/л, до 57,99 грн/л, "пятерка" с улучшенными показателями качества подорожала на 5 грн/л, до 59,99 грн/л, дизельное топливо - на 7 грн/л, до 56,99 грн/л.

Консолидированная сеть АЗС группы "Приват" и сеть UPG повысили цены на 3,3-4,5 грн/л.

Также с окончанием акционных предложений откорректировали цены в сторону увеличения сети AMIC, KLO, "Авантаж 7", "БРСМ-Нафта", Chipo и другие.

Вместе с этим такие сети как SOCAR, "Автотранс", U.GO и "Укр-Петроль" уменьшили цены на топливо на 0,5-3,4 грн/л.

Изменение розничных цен на бензины и ДТ на АЗС с 24 по 27 ноября 2023 г., грн/л: