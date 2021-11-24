Великий рітейлер розпочав випробування компактного одномісного автомобіля українського бренду Konyk, який позиціонується як транспортний засіб для комерційного використання.

Компанія "Електропрайд", що постачає електромобілі під власним брендом Konyk, надала два екземпляри своєї продукції великому рітейлеру "Сільпо" в рамках пілотного проекту.

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"Fozzy Group тестує два електромобілі моделі Konyk для надання послуг з доставки в центрі Києва. Рішення про продовження співпраці прийматимемо окремо", - повідомив UBR.ua Іван Пальчевський, начальник відділу зв'язків з медіа Fozzy Group, куди входить мережа "Сільпо".

Директор "Електропрайду" Костянтин Сіпайло підтвердив, що електромобілі компанії задіяні у сервісі доставки Fozzy Group. "Тримісячний досвід експлуатації Konyk у службі доставки показав хороші результати. У нас є запит на розширення мережі доставки", - заявив він, зазначивши особливості електромобілів Konyk.

За його словами, в умовах осінньо-зимового періоду експлуатація двоколісного транспорту є вкрай проблематичною, а електромобілі компанії позбавлені цього недоліку. "Простіше кажучи - водій і вантаж захищені від снігу та дощу, є обігрів, чотириколісна машина більш стійка на дорозі в умовах ожеледиці або снігу. При невисокій ціні самої машини - це відмінна альтернатива дво-, триколісним відкритим електроскутерам. Цей фактор часто є вирішальним для замовника", – наголосив Костянтин Сіпайло.

Електромобіль Konyk створено на китайській платформі. В "Електропрайді" удосконалили "ходову", переробили Battery Management System (BMS), внесли конструктивні зміни до силової частини. "Автомобілі адаптовані до експлуатації у наших кліматичних умовах. Тому компанія вирішила їх постачати під власним брендом", – розповів директор підприємства.

"Ми - не виробник. Ми доводимо до нормальної кондиції цю машину і робимо "на замовлення" для різних потреб", - розповів Костянтин Сіпайло. Зокрема, деякі замовники попросили зробити багажне відділення якомога більше – і "Електропрайд" пішов назустріч.

За його словами, "достатня кількість покупців" зацікавилася електромобілями Konyk. Наприклад, ресторани, а також послуги доставки запчастин для автомобілів. "Йде попереднє замовлення на нові модифікації. Ми маємо платформу, модифікації кузова виробляються згідно з побажаннями замовника" - каже виробник.

Найбільш затребувана вантажна модифікація, є можливість виробництва термокузова та рефрижератора. Костянтин Сіпайло зазначив, що на підприємство вже надійшло замовлень на постачання кількох десятків електромобілів.

У базовій комплектації вантажний електромобіль коштує $6,5 тис. та його пробіг на одному заряді – близько 100 км. "Ми можемо зробити, щоб Konyk проїжджав і 150 км, і 200 км, але це буде вже інша ціна", - зазначив Костянтин Сіпайло. Наприклад, у комплектації, що дозволяє проїхати 200 км без підзарядки, автомобіль коштуватиме на $3 тис. дорожче.

Konyk від звичайної (220 Вольт) розетки повністю заряджається за три з половиною години. "Надалі плануємо, щоб була швидка зарядка - година-півтора, залежно від ємності батарей", - повідомив директор "Електропрайду". За його словами, засновником компанії є завод "Елміз", який займається випуском, зокрема, і електрозарядних станцій.