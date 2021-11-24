Крупный ритейлер приступил к испытанию компактного одноместного автомобиля украинского бренда Konyk, который позиционируется как транспортное средство для коммерческого использования.

Компания “Электропрайд”, которая снабжает электромобили под собственным брендом Konyk, предоставила два экземпляра своей продукции крупному ритейлеру “Сильпо” в рамках пилотного проекта.

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“Fozzy Group тестирует два электромобиля модели Konyk для предоставления услуг доставки в центре Киева. Решение о продолжении сотрудничества будем принимать отдельно”, – сообщил UBR.ua Иван Пальчевский, начальник отдела по связям с медиа Fozzy Group, куда входит сеть “Сильпо”.

Директор “Электропрайда” Константин Сипайло подтвердил, что электромобили компании задействованы в сервисе доставки Fozzy Group. “Трехмесячный опыт эксплуатации Konyk в службе доставки показал хорошие результаты. У нас есть запрос на расширение сети доставки”, – заявил он, отметив особенности электромобилей Konyk.

По его словам, в условиях осенне-зимнего периода эксплуатация двухколесного транспорта крайне проблематична, а электромобили компании лишены этого недостатка. “Проще говоря – водитель и груз защищены от снега и дождя, есть обогрев, четырехколесная машина более устойчива на дороге в условиях гололеда или снега. При невысокой цене самой машины – это отличная альтернатива двух-, трехколесным открытым электроскутерам. Этот фактор часто является решающим для заказчика”, – подчеркнул Константин Сипайло.

Электромобиль Konyk создан на китайской платформе. В “Электропрайде” усовершенствовали “ходовую”, переработали Battery Management System (BMS), внесли конструктивные изменения в силовую часть. “Автомобили адаптированы к эксплуатации в наших климатических условиях. Поэтому компания решила поставлять их под собственным брендом”, – рассказал директор предприятия.

“Мы – не производитель. Мы доводим до нормальной кондиции эту машину и делаем “по заказу” для разных нужд”, – рассказал Константин Сипайло. В частности, некоторые заказчики попросили сделать багажное отделение как можно больше – и “Электропрайд” пошел навстречу.

По его словам, “достаточное количество покупателей” заинтересовалось электромобилями Konyk. К примеру, рестораны, а также услуги доставки запчастей для автомобилей. “Идет предварительный заказ на новые модификации. У нас есть платформа, модификации кузова производятся согласно пожеланиям заказчика”, – говорит производитель.

Наиболее востребованная грузовая модификация, возможность производства термокузова и рефрижератора. Константин Сипайло отметил, что на предприятие уже поступили заказы на поставку нескольких десятков электромобилей.

В базовой комплектации грузовой электромобиль стоит $6,5 тысяч, и его пробег на одном заряде – около 100 км. “Мы можем сделать, чтобы Konyk проезжал и 150 км, и 200 км, но это будет уже другая цена”, – отметил Константин Сипайло. К примеру, в комплектации, позволяющей проехать 200 км без подзарядки, автомобиль будет стоить на $3 тысячи дороже.

Konyk от обычной (220 Вольт) розетки полностью заряжается за три с половиной часа. “В дальнейшем планируем, чтобы была быстрая зарядка – час-полтора, в зависимости от емкости батарей”, – сообщил директор “Электропрайда”. По его словам, учредителем компании является завод “Элмиз”, который занимается выпуском, в частности, и электрозарядных станций.