На деяких ділянках доріг, які мали збільшений протягом сезону ліміт до 80 км/год, знову повернуть обмеження 50 км/год.

Починаючи з першого листопада в Києві знову посилюються обмеження швидкісного режиму. В осінньо-зимовий період на столичні дороги повертається максимальний ліміт не більше 50 км/год незалежно від кількості смуг, присутності роздільника та інших інженерних особливостей.

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Обмеження швидкості в 50 км/год повертається на вулиці:

просп. Шухевича (Ватутіна) (від Північного моста до вул. Оноре де Бальзака)

вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків)

Наддніпрянське шосе

Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе)

Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного)

вул. Саперно-Слобідська (від вул. М. Грінченка до Південного мосту)

просп. М. Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі)

У такому режимі столичним водіям доведеться їздити аж до 1 квітня. Після цього на даних ділянках знову буде введено обмеження у 80 км/год, як це регламентує рішення Київської міської ради від 9.10.2018 №1739/5803.