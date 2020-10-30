На некоторых участках дорог, где был увеличенный в течение сезона лимит до 80 км/ч, снова вернут ограничение 50 км/ч.

Начиная с первого ноября в Киеве вновь ужесточаются ограничения скоростного режима. В осенне-зимний период на столичные дороги возвращается максимальный лимит не более 50 км/ч независимо от количества полос, присутствия разделителя и других инженерных особенностей.

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Ограничение скорости в 50 км/ч возвращается на улицы:

просп. Шухевича (Ватутина) (от Северного моста до ул. Оноре де Бальзака)

ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков)

Надднепрянское шоссе

Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе)

Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного)

ул. Саперно-Слободская (от ул. М. Гринченко до Южного моста)

просп. М. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади)

В таком режиме столичным водителям придется ездить вплоть до 1 апреля. После этого на данных участках снова будет введено ограничение в 80 км/ч, как это регламентирует решение Киевского городского совета от 9.10.2018 №1739/5803.