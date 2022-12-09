Водій Haval H6 проїхав 500 кілометрів на 100 км/год через збій круїз-контролю. Під час небезпечного руху власнику автомобіля намагалися допомогти екстрені служби.

У Мережі опублікували відеоролик, знятий із реєстратора, розташованого в поліцейському автомобілі. На кадрах здається, що патруль переслідує білий Haval H6, який їде з "аварійкою". Насправді ж виявилося, що у кросовері стався збій у роботі круїз-контролю.

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Через несправність системи водію довелося проїхати понад 500 кілометрів нічною трасою на швидкості близько ста кілометрів на годину.

Якоїсь миті водій усвідомив, що не може вимкнути круїз-контроль. При цьому кросовер не реагував на натискання педалі гальма чи інші команди. Автовласникові довелося на ходу дзвонити в екстрені служби, співробітники яких намагалися підказати вирішення проблеми, проте жодна їхня порада не спрацювала. Паралельно на допомогу чоловікові вирушили поліцейські.

Некерований Haval супроводжував кілька патрульних екіпажів, які попереджали інших водіїв про загрозу. У результаті кросовер проїхав близько 500 кілометрів і зупинився лише тоді, коли закінчилося пальне. Наразі співробітники китайської марки з'ясовують причину події.