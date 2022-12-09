Водитель Haval H6 проехал 500 километров на 100 км/ч из-за сбоя круиз-контроля. Во время опасного движения владельцу автомобиля пытались помочь экстренные службы.

В Сети опубликован видеоролик, снятый с регистратора, расположенного в полицейском автомобиле. На кадрах кажется, что патруль преследует белый Haval H6, уезжающий с "аварийкой". На самом же деле оказалось, что в кроссовере произошел сбой в работе круиз-контроля.

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Из-за неисправности водительской системы пришлось проехать более 500 километров ночной трассой на скорости около ста километров в час.

В какой-то момент водитель осознал, что не может выключить круиз-контроль. При этом кроссовер не реагировал на нажатие педали тормоза или другие команды. Автовладельцу пришлось на ходу звонить в экстренные службы, сотрудники которых пытались подсказать решение проблемы, однако ни один их совет не сработал. Параллельно в помощь мужчине отправились полицейские.

Неуправляемый Haval сопровождал несколько патрульных экипажей, предупреждающих других водителей об угрозе. В результате кроссовер проехал около 500 километров и остановился только тогда, когда кончилось топливо. Сотрудники китайской марки выясняют причину происшествия.