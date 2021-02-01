Саморобний всюдихід виставлено на продаж за півмільйона гривень.

У місті Самбір, Львівської області, на продаж виставлено незвичайний всюдихід, зібраний із Mercedes-Benz C-класу та ГАЗ 66.

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За основу позашляховика узято вантажний ГАЗ 66 – від нього саморобному всюдиходу дістались колеса, підвіска та окремі елементи днища. А кузов та салон були взяті в універсала Mercedes-Benz. Фактично, кузов універсала “натягнули” на шасі радянської вантажівки. На фотографіях видно, що передня і задня частини посилені додатковими металевими вставками з кріпленнями для тросів.

Самбірський монстр-трак має повний привід, величезний дорожній просвіт і непогані 215 кінських сил потужності від дизельного мотора Mercedes. На жаль, автор проекту показав лише фотографії свого всюдихода, а таку машину хотілось би побачити в ділі на бездоріжжі.

Автор оголошення вказує, що машина має пробіг у 230 тисяч кілометрів і українську реєстрацію, а розлучитись зі своїм дітищем готовий за 18 тисяч доларів або 507 тисяч гривень.

Фото: самбірський монстр-трак / Auto.ria