Самодельный вездеход выставлен на продажу за полмиллиона гривен.

В городе Самбор Львовской области на продажу выставлен необычный вездеход, собранный из Mercedes-Benz C-класса и ГАЗ 66.

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За основу внедорожника взят грузовой ГАЗ 66 – от него самодельному вездеходу достались колеса, подвеска и отдельные элементы днища. А кузов и салон были взяты у универсала Mercedes-Benz. Фактически, кузов универсала "натянули" на шасси советского грузовика. На фотографиях видно, что передняя и задняя части усилены дополнительными металлическими вставками с креплениями для тросов.

Самборский монстр-трак имеет полный привод, огромный дорожный просвет и неплохие 215 лошадиных сил мощности от дизельного мотора Mercedes. К сожалению, автор проекта показал лишь фотографии своего вездехода, а такую машину хотелось бы увидеть в деле на бездорожье.

Автор объявления указывает, что машина имеет пробег в 230 тысяч километров и украинскую регистрацию, а расстаться со своим детищем готов за 18 тысяч долларов или 507 тысяч гривен.

Фото: самборский монстр-трак / Auto.ria