Від початку російської агресії у Львівський області було встановлено 544 блокпости. Більшість із них - збудовані самовільно і вони перешкоджають руху транспорту, екстрених служб та гуманітарних вантажів.

Львівська область є далеко в тилу, тому через неї необхідно якісно та швидко доставляти необхідні харчі, ліки, речі першої необхідності та амуніцію українцям та воїнам у регіонах, де триває активна боротьба з загарбником. Також потрібно повністю відновити логістику для доставки продуктів у крамниці та інші транспортні потреби підприємців і звичайних людей.

Читайте також: Блокпости створюють значні перешкоди для пересування волонтерського транспорту

"Тому кількість блокпостів зменшать до 100, ще якусь кількість із них перетворять у спостережні" - повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Необхідну систему блокпостів у Львові та області розробили фахівці Академії сухопутних військ та військові експерти. Чергують на них спільно Національна поліція, СБУ, тероборона та Нацгвардія. Адже ці люди, за законом, можуть здійснювати перевірку документів та авто, за потреби, на відміну від різних добровольчих формувань громад, які такого дозволу наразі не мають.