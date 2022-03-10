С начала российской агрессии во Львовской области было установлено 544 блокпоста. Большинство из них построены самовольно и препятствуют движению транспорта, экстренных служб и гуманитарных грузов.

Львовская область далеко в тылу, поэтому через нее необходимо качественно и быстро доставлять необходимые продукты, лекарства, вещи первой необходимости и амуницию украинцам и военным в регионах, где продолжается активная борьба с захватчиком. Также нужно полностью восстановить логистику для доставки продуктов в магазины и другие транспортные нужды предпринимателей и обычных людей.

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"Поэтому количество блокпостов уменьшат до 100, еще какое-то количество из них превратят в посты наблюдения", – сообщил начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

Необходимую систему блокпостов во Львове и области разработали специалисты Академии сухопутных войск и военные эксперты. Дежурят на них совместно Национальная полиция, СБУ, терроборона и Нацгвардия. Ведь эти люди, по закону, могут проверять документы и автомобили при необходимости, в отличие от различных добровольческих формирований общин, которые такого разрешения пока не имеют.