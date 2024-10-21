Укр
Ру

На Львівщині знайшли вкрадений в Польщі електромобіль

На Львівщині виявили транспортний засіб, який перебуває у розшуку за базою даних «Інтерпол».
В Україні знайшли угнаний в Польщі електромобіль - Auto24

ФОТО: Головний сервісний центр МВС|

KIA EV6

Євген Гудущан
logo22 жовтня, 19:30
logo0
logo0 хв

Днями до сервісного центру МВС міста Шептицький (раніше – Червоноград), що на Львівщині, звернулася громадянка із заявою про перереєстрацію електромобіля KIA EV6 2023 року виготовлення.

Читайте також: Польські фермери знову вирішили перекрити український кордон

Під час здійснення перевірок, адміністратор встановив, що транспортний засіб перебуває у розшуку згідно з базою даних «Інтерпол» за запитом Республіки Польща.

За даним фактом реєстраційні дії з автомобілем було припинено, а зібрані матеріали передали до поліції. Автомобіль вилучено до з’ясування усіх обставин справи.

#Автоновинка #Новини