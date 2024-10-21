На Львівщині знайшли вкрадений в Польщі електромобіль

Днями до сервісного центру МВС міста Шептицький (раніше – Червоноград), що на Львівщині, звернулася громадянка із заявою про перереєстрацію електромобіля KIA EV6 2023 року виготовлення.

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Під час здійснення перевірок, адміністратор встановив, що транспортний засіб перебуває у розшуку згідно з базою даних «Інтерпол» за запитом Республіки Польща.

За даним фактом реєстраційні дії з автомобілем було припинено, а зібрані матеріали передали до поліції. Автомобіль вилучено до з’ясування усіх обставин справи.