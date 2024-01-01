Польські фермери знову вирішили перекрити український кордон

Коротке повідомлення Держимтслужби не містить жодних подробиць. На сайті Львівської митниці це сповіщення взагалі зайняло три рядки, хоча дійство розтягнеться на довгі три місяці – жовтень, листопад та грудень.

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Передбачається, що блокування буде довгостроковим, розтягнеться з 8 жовтня по 31 грудня 2024 року. Цілком закономірне дійство, яке вже прогнозувалося: врожай зібрано, тепер можна погратися з політиками та висунути чергові вимоги, обравши для цього найвразливіший сектор світової геополітики – кордон з Україною.

За повідомлення митниці, на 12:00 оформлення на згаданому пункті пропуску транспортних засобів здійснювалося у звичайному режимі.

Держмитслужба попередила, що у разі "початку страйку та про подальші зміни ситуації інформуватиме додатково".