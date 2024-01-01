Польские фермеры снова решили перекрыть украинскую границу

Краткое сообщение Госимтслужбы не содержит никаких подробностей. На сайте Львовской таможни это извещение вообще заняло три строки, хотя действо растянется на долгие три месяца – октябрь, ноябрь и декабрь.

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Предполагается, что блокировка будет долгосрочной, растянется с 8 октября по 31 декабря 2024 года. Вполне закономерное действо, которое уже прогнозировалось: урожай собран, теперь можно поиграть с политиками и выдвинуть очередные требования, выбрав для этого самый уязвимый сектор мировой геополитики – границу с Украиной.

По сообщению таможни, на 12:00 оформление на упомянутом пункте пропуска транспортных средств осуществлялось в обычном режиме.

Гостаможслужба предупредила, что в случае "начала забастовки и о дальнейших изменениях ситуации будет информировать дополнительно".