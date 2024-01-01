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Польские фермеры снова решили перекрыть украинскую границу

Таможенная служба Украины сообщила о возможной забастовке польских фермеров с блокированием движения грузовых транспортных средств перед пунктом пропуска "Медика - Шегини".
Польские фермеры снова взялись за блокаду украинской границы - Auto24

ФОТО: Коллаж Авто24|

Польские фермеры снова подыгрывают Москве на границе с Украиной

Валентин Ожго
logo8 октября, 12:50
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Краткое сообщение Госимтслужбы не содержит никаких подробностей. На сайте Львовской таможни это извещение вообще заняло три строки, хотя действо растянется на долгие три месяца – октябрь, ноябрь и декабрь.

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Предполагается, что блокировка будет долгосрочной, растянется с 8 октября по 31 декабря 2024 года. Вполне закономерное действо, которое уже прогнозировалось: урожай собран, теперь можно поиграть с политиками и выдвинуть очередные требования, выбрав для этого самый уязвимый сектор мировой геополитики – границу с Украиной.

По сообщению таможни, на 12:00 оформление на упомянутом пункте пропуска транспортных средств осуществлялось в обычном режиме.

Гостаможслужба предупредила, что в случае "начала забастовки и о дальнейших изменениях ситуации будет информировать дополнительно".

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