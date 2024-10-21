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Во Львовской области нашли украденный в Польше электромобиль

Во Львовской области обнаружили транспортное средство, которое находится в розыске по базе данных "Интерпол".
В Украине нашли угнанный в Польше электромобиль - Auto24

ФОТО: Главный сервисный центр МВД|

KIA EV6

Евгений Гудущан
logo22 октября, 19:30
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На днях в сервисный центр МВД города Шептицкий (ранее – Червоноград), что во Львовской области, обратилась гражданка с заявлением о перерегистрации электромобиля KIA EV6 2023 года изготовления.

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При осуществлении проверок, администратор установил, что транспортное средство находится в розыске согласно базе данных "Интерпол" по запросу Республики Польша.

По данному факту регистрационные действия с автомобилем были прекращены, а собранные материалы передали в полицию. Автомобиль изъят до выяснения всех обстоятельств дела.

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