Враховуючи, що всесвітньовідомий заклад швидкого харчування продає бургери з телятиною, це може бути жорстоко, але очевидицю більше цікавило питання "хто запхав корову на заднє сидіння легкової машини?", відповідь на яке була несподівано отримана.

Джессіка Нельсон з міста Мосайні в американському штаті Вісконсін була вкрай здивована, побачивши “корівку” на задньому сидінні седана Buick. Не гамбургер, а живу тварину.

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Жінка зняла побачене на відео та розмістила допис на своїй сторінці у Facebook: “Ціла, бодай її, корова!!! Ось як можна сказати, що ти живеш у Вісконсіні, не промовивши ні слова”. Очевидно, про публікацію стало відомо власнику того самого Buick і він зв’язався з авторкою відео.

Чоловік пояснив, що в машині знаходилась не корова, а теля. Він повертався з ярмарку, на якому щойно придбав не одне, а три теляти, й усі вони їхали на задньому сидінні, просто двоє лежали на кріслах та підлозі й були непомітні.