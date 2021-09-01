Учитывая, что всемирно известное заведение быстрого питания продает бургеры с телятиной, это может быть жестоко, но очевидицу больше интересовал вопрос "кто запихнул корову на заднее сиденье легковой машины?", ответ на который был неожиданно получен.

Джессика Нельсон из города Мосайни в американском штате Висконсин была крайне удивлена, увидев “корову” на заднем сиденье седана Buick. Не гамбургер, а живое животное.

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Женщина сняла увиденное на видео и разместила сообщение на своей странице в Facebook: "Цела корова!!! Вот как можно сказать, что ты живешь в Висконсине, не проронив ни слова”. Очевидно, о публикации стало известно владельцу того самого Buick и он связался с автором видео.

Мужчина объяснил, что в машине находилась не корова, а теленок. Он возвращался с ярмарки, на которой только что приобрел не одно, а три теленка и все они ехали на заднем сидении, просто двое лежали на креслах и полу и были незаметны.