На Mercedes-Benz Vito для ЗСУ зібрали на концертах

В ході концертного турне "Серця громади – захисникам" співакам, музикам та читцям вдалося заробити 88 850 грн. Про це повідомляється на сайті Олевської територіальної громади, що на межі кордону Житомирщини та Гомельської області Білорусі.

Трохи менші суми зібрали в ході акцій культосвітні працівники чотирьох Будинків культури (40 100 грн), двох клубів (10 038 грн).

Читайте також Mercedes-Benz оновив Vito та Sprinter

Навіть маленька Замисловицька бібліотека провела свою акцію й зібрала 3 240 грн. Долучилися до збору викладачі місцевої музичної школи (11 000 грн), а також відділ культури та туризму, який на платних послугах атракціонів зібрав 15 000 грн.

Фото: мерія Олевська

За ці та інші гроші вдалося купити комерційний фургон Mercedes-Benz Vito з пробігом, відремонтувати його та пофарбувати у темно-сірий колір. Ремонтом зайнялися місцеві майстри Іван Стрелюк, Богдан Павленко, Олексій Перев’язко, Ярослав Іванченко та Володимир Рудницький. Фарбування автомобіля здійснили Олег Стрибулевич та Іван Хомутовський.

Фото: мерія Олевська

Земляку на Покровський напрямок передали справний і добре налагоджений автомобіль. Окрім цього, жителі Новоозерянки та Корощине додали в комплектацію Vito ще й два комплекти маскувальних сіток, якими можна буде облаштувати стоянку машини безпосередньо на позиції.

Фото: мерія Олевська