На правобережній розв’язці мосту ім. Патона обмежать рух в зв’язку з ремонтними роботами.

"Ми продовжуємо ремонтувати асфальтове покриття правобережної розв’язки мосту ім. Патона (турбіни). Цього разу зніматимемо старий асфальт на проїзді від мосту до бульвару Дружби Народів. Аби не ускладнювати трафік ми працюватимемо вночі", повідомляє Комунальна корпорація "Київавтодор".

Читайте також: Володимир Зеленський пересів за кермо Tesla Model X: відео

"З 20:00 17 липня до 8:00 18 липня фрезуватимемо покриття. У цей час рух буде частково обмежено. Дорожники Печерського району працюватимуть не зупиняючись ні на хвилину і намагатимуться завершити роботи якомога раніше", запевняють в "Київавтодорі"