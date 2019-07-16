На правобережной развязке моста им. Патона ограничат движение в связи с ремонтными работами.

"Мы продолжаем ремонтировать асфальтовое покрытие правобережной развязки моста им. Патона (турбины). В этот раз будем снимать старый асфальт на проезде от моста до бульвара Дружбы Народов. Чтобы не осложнять трафик мы будем работать ночью", – сообщает Коммунальная корпорация "Киевавтодор".

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"С 20:00 17 июля до 8:00 18 июля будем фрезировать покрытия. В это время движение будет частично ограничено. Дорожники Печерского района будут работать не останавливаясь ни на минуту и постараются завершить работы как можно раньше", – уверяют в "Киевавтодоре"