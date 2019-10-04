У соцмережах активно обговорюють такий незвичайний ремонт дороги.

Те, що можна побачити на цих світлинах, і дорогою назвати важко – на шляху помітні залишки асфальту чи якісь інші скам’янілості, але структура покриття вже майже не відрізняється від звичайної “грунтовки”. А комусь тут щодня їздити. От і вигадують різне.

Судячи з вигляду, гінчір’я лежить там вже певний час і можливо таки виконує свою функцію, пом’якшуючи удари по ходовій частині машин. Автор нової технології ремонту залишився безвісним, а світлини були розміщені на приватній сторінці у Facebook. Користувачі соцмереж вже охрестили це місцевими нанотехнологіями.

Фото: матрасний ремонт дороги / facebook.com/Матвеевский Лес

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