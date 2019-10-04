В соцсетях активно обсуждают такой необычный ремонт дороги.

То, что можно увидеть на этих фотографиях, и дорогой назвать трудно – на пути видны остатки асфальта или какие-то другие окаменелости, но структура покрытия уже почти не отличается от обычной “грунтовки”. А кому-то здесь ежедневно ездить. Вот и придумывают разное.

Судя по виду, тряпки лежат там уже некоторое время и, возможно, все же выполняют свою функцию, смягчая удары по ходовой части машин. Автор новой технологии ремонта остался неизвестным, а фотографии были размещены на приватной странице в Facebook. Пользователи соцсетей уже окрестили это местными нанотехнологиями.

Фото: матрасный ремонт дороги / facebook.com/Матвеевский Лес

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