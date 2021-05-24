На Миколаївщині водії великовантажних автомобілів перекрили державну трасу Н-24 "Миколаїв-Благовіщенське" в районі села Гур'ївка Новоодеського району у напрямку до Миколаєва.

Вони невдоволені роботою встановленого тут вагового комплексу і вимагають, щоб до них приїхали керівники облдержадміністрації, повідомили у прес-службі Патрульної поліції Миколаївської області.

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"Фури повністю перекрили обидві смуги руху в напрямку Миколаєва, зворотний бік наразі відкритий. Там чергує кілька екіпажів патрульної поліції, вони забезпечують порядок", - сказали у прес-службі.

Акція відбувається біля габаритно-вагового комплексу "Укртрансбезпеки". Водії стверджують, що ГВК працює некоректно, є проблеми із точністю зважування.

Проблема з великотоннажними фурами виникає на Миколаївщині регулярно. Водії не хочуть зважувати вантажівки, бо вантаж часто перевищує дозволений нормативами.

В області одні з найгірших доріг, бо в Миколаєві розташовано кілька портів та терміналів, до яких щодоби привозять ватаж сотні фур.