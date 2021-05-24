На Николаевщине водители большегрузных автомобилей перекрыли государственную трассу Н-24 "Николаев-Благовещенское" в районе села Гурьевка Новоодесского района по направлению к Николаеву.

Они недовольны работой установленного здесь весового комплекса и требуют, чтобы к ним приехали руководители облгосадминистрации, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Николаевской области.

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"Фуры полностью перекрыли обе полосы движения в направлении Николаева, оборотная сторона сейчас открыта. Там дежурит несколько экипажей патрульной полиции, они обеспечивают порядок", – сказали в пресс-службе.

Акция проходит возле габаритно-весового комплекса "Укртрансбезпеки". Водители утверждают, что ГВК работает некорректно, есть проблемы с точностью взвешивания.

Проблема с крупнотоннажными фурами возникает на Николаевщине регулярно. Водители не хотят взвешивать грузовики, потому что груз часто превышает разрешенный нормативами.

В области одни из худших дорог, потому что в Николаеве расположено несколько портов и терминалов, к которым ежесуточно привозят груз сотни фур.