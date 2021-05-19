Запрет касается транспортных средств фактической массой более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.
Пресс-служба Укравтодора напоминает гражданам о сезонных ограничениях движения тяжеловесных транспортных средств в дневную пору. Они ежегодно вводятся в начале летнего сезона для сохранения автомобильных дорог общего пользования.
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Поэтому на дорогах общего пользования государственного значения установлены соответствующие запрещающие дорожные знаки и информационные щиты.
Запрет касается транспортных средств фактической массой более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.
Исключением являются грузовики, осуществляющие перевозки опасных, скоропортящихся грузов, живых животных и птиц, а также перевозки, связанные с предотвращением или ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.
Таким образом, водителям рекомендуют переждать жаркий период на площадках для временной стоянки транспортных средств в полосах отвода автомобильных дорог и возле объектов дорожного сервиса.
Соблюдение водителями грузовых средств сезонных ограничений и весовых параметров проверяют территориальные подразделения Укртрансбезопасности и областные подразделения Национальной полиции Украины.