Запрет касается транспортных средств фактической массой более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.

Пресс-служба Укравтодора напоминает гражданам о сезонных ограничениях движения тяжеловесных транспортных средств в дневную пору. Они ежегодно вводятся в начале летнего сезона для сохранения автомобильных дорог общего пользования.

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Поэтому на дорогах общего пользования государственного значения установлены соответствующие запрещающие дорожные знаки и информационные щиты.

Запрет касается транспортных средств фактической массой более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.

Исключением являются грузовики, осуществляющие перевозки опасных, скоропортящихся грузов, живых животных и птиц, а также перевозки, связанные с предотвращением или ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.

Таким образом, водителям рекомендуют переждать жаркий период на площадках для временной стоянки транспортных средств в полосах отвода автомобильных дорог и возле объектов дорожного сервиса.

Соблюдение водителями грузовых средств сезонных ограничений и весовых параметров проверяют территориальные подразделения Укртрансбезопасности и областные подразделения Национальной полиции Украины.