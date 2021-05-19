Заборона стосується транспортних засобів фактичною масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь більш ніж 7 тонн.

Пресслужба Укравтодору нагадує громадянам про сезонні обмеження руху великовагових транспортних засобів у денну пору. Вони щороку вводяться на початку літнього сезону задля збереження автомобільних доріг загального користування.

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Так, на дорогах загального користування державного значення встановлено відповідні заборонні дорожні знаки та інформаційні щити.

Заборона стосується транспортних засобів фактичною масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь більш ніж 7 тонн.

Винятком є вантажівки, що здійснюють перевезення небезпечних, швидкопсувних вантажів, живих тварин і птиці, а також перевезення, пов’язані із запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій.

Таким чином, водіям рекомендують перечекати спекотний період на майданчиках для тимчасової стоянки транспортних засобів у смугах відведення автомобільних доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу.

Дотримання водіями вантажних засобів сезонних обмежень та вагових параметрів перевіряють територіальні підрозділи Укртрансбезпеки та обласні підрозділи Національної поліції України.