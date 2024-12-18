На Одещині перереєстрували автомобіль якому понад 60 років

До сервісного центру МВС звернувся власник «автомобільного антикваріату». 74-річний реставратор Микола Кириленко має давнє хобі – реставрація автівок, якими почав захоплюватись ще з дитинства.

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Пан Микола привіз із собою до сервісного центру МВС № 5150 у місті Чорноморськ автомобіль для перереєстрації за довіреністю. Це автівка ГАЗ М-21, випущена 1960 року. У народі відома як «Волга», що вважалась «статусним» автомобілем та символом цілої епохи.

В автомобіль виробники заклали запас міцності в кілька разів — спеціально для суворих умов тих часів. Експерти та адміністратори були здивовані якістю та надійністю відреставрованого авто.

«Захоплююсь автомобілями з дитинства. Колись в юнацтві працював на СТО. З того моменту я зрозумів, що автомобілі – це моє!», – ділиться Микола Семенович.

Історія пана Микола доводить, що серед нас є ще й ті, хто не тільки любить автомобілі, а й відроджує з попелу екземпляри, які припали до душі.