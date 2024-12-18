В Одесской области перерегистрировали автомобиль которому более 60 лет

В сервисный центр МВД обратился владелец "автомобильного антиквариата". 74-летний реставратор Николай Кириленко имеет давнее хобби – реставрация автомобилей, которыми начал увлекаться еще с детства.

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Господин Николай привез с собой в сервисный центр МВД № 5150 в городе Черноморск автомобиль для перерегистрации по доверенности. Это автомобиль ГАЗ М-21, выпущенная 1960 года. В народе известна как "Волга", что считалась "статусным" автомобилем и символом целой эпохи.

В автомобиль производители заложили запас прочности в несколько раз - специально для суровых условий тех времен. Эксперты и администраторы были удивлены качеством и надежностью отреставрированного авто.

"Увлекаюсь автомобилями с детства. Когда-то в юношестве работал на СТО. С того момента я понял, что автомобили – это мое!", – делится Николай Семенович.

История господина Николай доказывает, что среди нас есть еще и те, кто не только любит автомобили, но и возрождает из пепла экземпляры, которые пришлись по душе.