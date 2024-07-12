Пенсионер из Одесской области обменял советские "права" на пластиковые

Один из сервисных центров Одесской области посетил господин Олег. У мужчины водительский стаж более 40 лет. Свое первое водительское удостоверение получил в 23. До этого времени Олег ездил с бумажным ламинированным удостоверением водителя старого образца.

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"Мой документ 1985 года, еще на советском бланке. В мирное время все не складывалось прийти и обменять, много работал. Сейчас на пенсии, активно пользуюсь автомобилем", - рассказывает Олег Черненко.

Олег Черненко на своем примере показал, как просто обменять водительское удостоверение. Он получил новый временный пластиковый бланк в форме ID-карты, действующий 30 лет. Отныне водительское удостоверение господина Олега отображается в Дії и в Кабинете водителя.

Обменять старое водительское удостоверение на современное в сервисном центре МВД просто и легко. Конечно, если данные о нем есть в реестрах. Нужно взять талон онлайн через е-запись или в терминале сервисного центра МВД и прийти на определенное время. С собой взять следующие документы:

паспорт с отметкой о регистрации места жительства (или ID-карту и выписку о месте жительства);

копия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

водительское удостоверение, подлежащее обмену;

медицинская справка (на время действия военного положения не обязательна).

Паспорт гражданина в виде ID-карты, выписку о месте жительства и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика можно предъявить администратору сервисного центра МВД в приложении Дія.

Фотографию приносить не нужно. Администратор сделает фото на документ при предоставлении услуги. Получить водительское удостоверение на новом бланке можно в день обращения в сервисный центр МВД. Ориентировочная стоимость - 572 грн, не считая банковскую комиссию.

Обменять водительское удостоверение онлайн в Кабинете водителя или в приложении Дія возможно только тем гражданам, у которых отображается документ с фото в электронных реестрах.