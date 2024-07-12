Пенсіонер з Одещини обміняв радянські "права" на пластикові

До одного з сервісних центрів Одещини завітав пан Олег. У чоловіка водійський стаж понад 40 років. Своє перше посвідчення водія отримав у 23. До цього часу Олег їздив з паперовим ламінованим посвідченням водія старого зразка.

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«Мій документ 1985 року, ще на радянському бланку. У мирний час все не складалось прийти та обміняти, багато працював. Наразі на пенсії, активно користуюся автомобілем», — розповідає Олег Черненко.

Олег Черненко на своєму прикладі показав, як просто обміняти посвідчення водія. Він отримав новий тимчасовий пластиковий бланк у формі ID-картки, що діє 30 років. Відтепер посвідчення водія пана Олега відображається в Дії та в Кабінеті водія.

Обміняти старе посвідчення водія на сучасне у сервісному центрі МВС просто та легко. Звісно, якщо данні про нього є в реєстрах. Потрібно взяти талон онлайн через е-запис або в терміналі сервісного центру МВС та прийти на визначений час. З собою взяти такі документи:

паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання (або ID-картку та витяг про місце проживання);

копія реєстраційного номера облікової картки платника податків;

посвідчення водія, що підлягає обміну;

медична довідка (на час дії воєнного стану не обов’язкова).

Паспорт громадянина у вигляді ID-картки, витяг про місце проживання та реєстраційний номер облікової картки платника податків можна пред’явити адміністратору сервісного центру МВС у застосунку Дія.

Фотографію приносити не потрібно. Адміністратор зробить фото на документ при наданні послуги. Отримати посвідчення водія на новому бланку можна у день звернення до сервісного центру МВС. Орієнтовна вартість — 572 грн, не враховуючи банківську комісію.

Обміняти посвідчення водія онлайн у Кабінеті водія або у застосунку Дія можливо лише тим громадянам, у яких відображається документ з фото в електронних реєстрах.