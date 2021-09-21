В Одеській області працівники податкової міліції вилучили у однієї з мереж АЗС 200 тонн пального.

Співробітниками податкової міліції ГУ ДФС в Одеській області спільно з співробітниками УСБУ в Одеській області, за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури запідозрили одне із товариств в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

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Встановлено, що посадові особи СГД, організували реалізацію паливно – мастильних матеріалів за готівкові кошти без відображення в податковій звітності підприємства.

В ході проведення заходів з протидії незаконному обігу пального, на виконання доручення Прем'єр-міністра України та в межах розслідування кримінального провадження правоохоронці провели ряд обшуків в мережі АЗС.

“За результатами обшуків здійснено відбір зразків паливно-мастильних матеріалів, а також виявлено паливно-мастильних матеріалів у кількості майже 200 тонн, орієнтовною вартістю понад 7 млн грн.”, - зазначив начальник Головного управління боротьби з фінансовими злочинами Ткаченко В.М. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.