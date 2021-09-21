В Одесской области работники налоговой милиции изъяли у одной из сетей АЗС 200 тонн горючего из-за подозрения в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Сотрудниками налоговой милиции ГУ ГФС в Одесской области совместно с сотрудниками УСБУ в Одесской области, при процессуальном руководстве Одесской областной прокуратуры заподозрили одно из обществ в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

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Установлено, что должностные лица СГД организовали реализацию горюче-смазочных материалов за наличные средства без отражения в налоговой отчетности предприятия.

В ходе проведения мероприятий по противодействию незаконному обороту горючего, во исполнение поручения премьер-министра Украины и в рамках расследования уголовного производства правоохранители провели ряд обысков в сети АЗС.

“По результатам обысков осуществлен отбор образцов горюче-смазочных материалов, а также выявлено горюче-смазочных материалов в количестве почти 200 тонн, ориентировочной стоимостью более 7 млн грн.”, – отметил начальник Главного управления по борьбе с финансовыми преступлениями Ткаченко В.М. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.