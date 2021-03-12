Фабрика по збірці комплектуючих для електромобілів запрацювала в Рені Одеської області. Наразі там працевлаштовано 25 співробітників.

Виробничий цех відкрився в будівлі навпроти першої школи. Його взяло в оренду на шість років недавно створене в Україні ТОВ "Мовігрупп-Картал", засновниками якого стали громадянин Італії Флавіо Марчіоро, громадянка Румунії Катерина Ловін і українець Іван Мерліч.

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"Ми запустили на першому поверсі будівлі першу лінію, де працюють 20 жінок і 5 чоловіків. Більшість з них до нас направив Центр зайнятості. Деякі приходять самі. Як тільки вони освоять збірку, а на це потрібно 2-3 тижні, буде запущена друга лінія, в цеху додадуться ще 20 осіб. Таким чином до літа, я думаю, персонал збільшиться до 80-90 чоловік. У залі на першому поверсі може розміститися 100 робочих місць, тоді як у нас в резерві є ще другий поверх, який в перспективі теж може бути задіяний", - розповідає Іван Мерліч.

"Поки всі працівники отримують чистими 6,5 тисячі гривень. У перспективі, коли ми збільшимо темпи виробництва, зарплата буде рости", - обіцяє пан Мерліч.

"На підприємстві йде збирання котушок для електромобілів, вони призначені для автоматичного підняття стекол, очищення стекол автомашин. До нас, в Рені, надходять запчастини, з яких йде комплектування. Готові вузли будуть відправлятися до Італії", - розповів Іван Мерліч.