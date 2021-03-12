Фабрика по сборке комплектующих для электромобилей заработала в Рени Одесской области. Сейчас там трудоустроено 25 сотрудников.

Производственный цех открылся в здании напротив первой школы. Его приняло в аренду на шесть лет недавно созданное в Украине ООО "Мовигрупп-Бешикташ", учредителями которого стали гражданин Италии Флавио Марчиоро, гражданка Румынии Екатерина Ловина и украинец Иван Мерлич.

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"Мы запустили на первом этаже здания первую линию, где работают 20 женщин и 5 мужчин. Большинство из них к нам направил Центр занятости. Некоторые приходят сами. Как только они освоят сборку, а на это требуется 2-3 недели, будет запущена вторая линия, в цехе добавятся еще 20 человек. Таким образом к лету, я думаю, персонал увеличится до 80-90 человек. В зале на первом этаже может разместиться 100 рабочих мест, тогда как у нас в резерве есть еще второй этаж, который в перспективе тоже может быть задействован", – рассказывает Иван Мерлич.

"Пока все работники получают чистыми 6,5 тысячи гривен. В перспективе, когда мы увеличим темпы производства, зарплата будет расти", – обещает господин Мерлич.

"На предприятии идет уборка катушек для электромобилей, они предназначены для автоматического поднятия стекол, очистки стекол автомашин. К нам, в Рени, поступают запчасти, из которых идет комплектование. Готовые узлы будут отправляться в Италию", – рассказал Иван Мерлич.