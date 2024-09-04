На Одещині відкрили перший сервісний центр МВС, який працює під час тривог

На Одещині сервісний центр МВС № 5142 переїхав за новою адресою: Одеська обл., Лиманський р-н, с. Крижанівка, вул. Академіка Сахарова, 1 Г.Це перший сервісний центр МВС в Одеській області, який надаватиме послуги під час повітряних тривог.

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Приміщення площею майже чотириста квадратних метрів має основний зал та укриття. Тут облаштовані зона очікування, робочі місця працівників для обслуговування відвідувачів.

«Однією з головних переваг оновленого центру є можливість безперервного надання адміністративних послуг. Тут обладнано 16 робочих місць в основному залі і 8 робочих місць в укритті, що дає можливість працювати повний робочий день, не перериваючи надання послуг в повітряну тривогу. Для порівняння, в попередньому приміщенні було лише 11 робочих місць, а послуги під час повітряної тривоги не надавались», – розповів начальник Головного сервісного центру МВС Микола Рудик під час відкриття сервісного центру МВС № 5142 за новою адресою.

У сервісному центрі МВС № 5142 доступні такі послуги:

реєстрація/перереєстрація транспортних засобів;

обмін/відновлення посвідчення водія;

видача міжнародного посвідчення водія;

призначення належного користувача;

оформлення дозволу на перевезення небезпечних вантажів тощо.

Загалом протягом дня сервісний центр МВС № 5142 зможе надавати близько 250 адміністративних послуг. Для порівняння, на попередній локації протягом дня адміністратори надавали до 140 послуг – 120 реєстраційних і 20 щодо обміну та відновлення посвідчень водія.

Для зручності громадян, у кроковій доступності від сервісного центру МВС розміщується майданчик для проведення експертного дослідження транспортних засобів та паркувальні місця.