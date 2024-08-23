Другий сервісний центр МВС у місті Харкові здійснив переїзд до укриття, розташованого на одній зі станцій метро – «Київська».

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«Харківщина – регіон із найтривалішими повітряними тривогами. Пошуки приміщення, що було б безпечним для усіх і забезпечило потреби у безперервності процесів привели до найкращого рішення сьогодні – переїзду в метро. Відтепер обидва сервісні центри МВС працюють в укриттях і можуть здійснювати екзаменаційну діяльність для усіх охочих майбутніх водіїв», – розповів Дмитро Крейнер, начальник регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Харківській, Полтавській та Сумській областях.

На новій локації сервісний центр надає послуги з:

вдачі посвідчення водія на право керування транспортними засобами після закінчення навчального закладу та складення іспитів;

обміну/відновлення посвідчення водія;

видача міжнародного посвідчення водія.

Для надання усіх цих послуг тут працюють 15 адміністраторів. Приміщення облаштоване екзаменаційним класом на 10 місць, забезпечено відсутність «сліпих зон» і комфорт для складання теоретичного іспиту.

«За час роботи в укритті з початку червня сервісний центр МВС у Харкові здійснив майже 7 тисяч реєстраційних дій з транспортними засобами й видав близько 450 посвідчень водія вперше. Ця статистика свідчить про те, що наші послуги користуються попитом серед громадян. Сервісний центр МВС на станції метро «Київська» став шостим центром у регіоні, який працює в укритті під час повітряної тривоги», – прокоментував начальник Головного сервісного центру МВС Микола Рудик.